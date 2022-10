Concert valt stil, zeldzame stadsonderscheiding voor Guus Meeuwis: ‘Oh man, ik ben er beduusd van’

Tatjana is 'wijn­vrouw van het jaar' en verovert vanuit Tilburg de wereld

TILBURG – Ze groeide op in Duitsland, vond de liefde in Tilburg en leidt vanuit daar een immens wijnhuis in Slovenië. Daar liggen de wijngaarden van haar opa. ,,Onze familie is Europa in een notendop”, vertelt Tatjana Puklavec. Recent werd ze in Nederland tot ‘wijnvrouw van het jaar’ gekroond.

