Condooms geen optie: nekslag voor Tilburgse konijnen

Alle bewoners Tilburgse hoogbouw moeten gft gaan scheiden

19:36 TILBURG - Ook de 27.000 huishoudens in flats en appartementencomplexen in Tilburg zullen moeten geloven aan het scheiden van gft en restafval. Ze gaan wat dat betreft mee met de huishoudens in laagbouw (dat zijn er 70.000) in de pas lopen.