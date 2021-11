Coronatoegangsbewijs verplicht om Efteling te kunnen bezoeken: controles aan de deur

Een coronatoegangsbewijs (CTB) was eerder alleen verplicht in alle restaurants met zitplaatsen, op alle terrassen die horen bij een horecalocatie, 4D-filmavontuur Fabula, Efteling Museum, Stoomtrein Station de Oost, parkshow Raveleijn en het Efteling Theater. Dat leverde een hoop commentaar op . Vanaf zondag wordt dus iedereen bij aankomst gecontroleerd op een geldig coronatoegangsbewijs.

Dat gebeurt op dringend advies van de gemeente. Het bewijs is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar. Vanaf 14 jaar moeten gasten ook een identiteitsbewijs kunnen tonen. Op initiatief van de gemeente is vanaf aanstaande zondag ook een testlocatie van Testen voor Toegang op het parkeerterrein van de Efteling. Hiervoor dienen bezoekers een afspraak te maken via testenvoortoegang.nl. Daarnaast is het ook mogelijk om ter plekke een test af te nemen wanneer je geen afspraak hebt gemaakt.

Anderhalve meter

Het kabinet kondigde eerder aan een CTB verplicht te willen gaan stellen voor pretparken en dierentuinen. Onduidelijk is nog wanneer deze maatregel wordt doorgevoerd. Toch voert de Efteling het bezoek met QR-codes al in. In parken waar dit namelijk niet gebeurt, moeten bezoekers anderhalve meter afstand houden. Door een CTB-controle te houden, hoeft het park geen nieuwe belijning aan te brengen of aanpassingen te doen in alle bewegwijzering in het park.