Cowboyhoeden toegestaan: countryster Brad Paisley keert terug in Tilburg

Venex (46) liep gevaar in Oeganda, dus schuilde hij maanden in Tilburg: 'Schoenen gekocht op de Meimarkt’

TILBURG - Als u dit leest is Venex Watebawa (46) alweer veilig thuis, in Oeganda. Met een koffer vol schoenen, waarvan hij een paar voor een halve euro kocht op de Meimarkt. Tilburg was drie maanden zijn ‘schuilplaats’, waar hij zich verwonderde over duinzand en gepensioneerden.

23 juni