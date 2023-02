Craft Beer Bar van LOC Brewery geopend: ‘Met 21 bieren op de tap’

indebuurtDe Tilburgse Spoorzone heeft er sinds 19 januari een nieuwe hotspot bij: een ‘brewpub’, oftewel een brouwerij en restaurant in één. In Craft Beer Bar proef je de ambachtelijke bieren van LOC Brewery, zoals de ’84’, ‘Train Hopper’ of ‘Lord Nelson’.

Het verhaal van LOC Brewery begint in 2014 op een schoolplein. Oprichters Daniel Tano, Paul Cools en Erwin Schellekens kwamen er om de kinderen op te halen en raakten ondertussen aan de praat over bier. “Dan bespraken we welke we lekker vonden en welke niet,” vertelt een van de oprichters Erwin. “Onze vrouwen zeiden wijselijk: ‘Als jullie het zo goed weten, waarom gaan jullie dan niet zelf bier brouwen?’ Dat je vanuit een gek idee op een speelplaats nu dit hebt staan, daar ben ik supertrots op.”

Gewoon begonnen

De mannen ritselden aan het begin een paar spullen bij elkaar, zochten op het internet uit hoe je bier brouwt en gingen samen aan de slag. “We zijn gewoon begonnen,” vertelt Erwin. “We kwamen iedere donderdagavond samen. Het was heel gezellig, samen brouwen en samen bier proeven. De eerste brouwsessie leverde wonderbaarlijk goed bier op. Dat bier hebben we nog steeds op de kaart staan, de ‘Lord Nelson’.”

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Het llogo van LOC Brewery aan de muur © indebuurt Tilburg

Niet moeilijk

Zelf bier brouwen, is dat een kwestie van ‘gewoon beginnen’? “Brouwen op zichzelf is helemaal niet moeilijk,” legt Erwin uit. “Maar onderscheidend bier brouwen, dát is moeilijk. Ik zeg weleens: je kunt vanavond naar huis gaan, een pan pakken en gaan koken. Maar het kost veel tijd, veel schoonmaakwerk en er gaat regelmatig iets mis.”

Experimenteren met smaken

Wat maakt het LOC-bier zo onderscheidend? “LOC Brewery richt zich op experimenteren met verschillende smaken bier,” zegt Erwin. “Daarbij schuwen we niet om heel veel hop te gebruiken, maar ook vers fruit, koffie of chocola. Er is in de afgelopen tien jaar een markt van nieuwe bierdrinkers ontstaan. Wij proberen ons in die markt te onderscheiden.”

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm In totaal zijn er 21 biertaps © indebuurt Tilburg

Tussenkop minimaal 2 woorden

Wie zijn die nieuwe bierdrinkers? “Mensen met een behoefte om net als een goed glas wijn ook een goed glas bier te drinken. Die komen hier bijvoorbeeld liever als avondbesteding één goed biertje drinken in plaats van tien gewone pilsjes,” legt Erwin uit. “Bierbrouwen wordt steeds meer gezien als een ambacht. En op deze plek kun je dat ambacht zien, ruiken en proeven. Wat hier straks in de biervaten gebrouwen wordt, komt een paar meter verderop uit de tap. Verser kan niet.”

Quote Het voelt alsof we een jongens­boek schrijven en dit is het volgende hoofdstuk.

Volgende hoofdstuk jongensboek

De eerste biertjes van LOC Brewery in 2014 werden nog gebrouwen in een opengesneden bierfust waar je hooguit twintig liter bier in maakt. Nu werkt de brouwerij in de brewpub met duizend liter capaciteit. “We hadden met LOC Brewery geen bedrijfsplan, we deden wat we leuk vonden,” zegt Erwin. “Daarna zijn we stap voor stap groter en professioneler geworden. Er waren ook wel momenten waarop we dachten ‘waar zijn we mee bezig’? Het is alsof we met deze uit de hand gelopen hobby een jongensboek schrijven. Met de brewpub zijn we nu bij het volgende hoofdstuk aanbeland.”

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm De vide in de brewpub © indebuurt Tilburg

Lol in het brouwen

Er zit één rode draad in het verhaal tot aan nu: de lol in het bier brouwen. Erwin: “In mijn ervaring is de LOC Brewery nog steeds mijn hobby, maar wel met een professionele aanpak. Het belangrijkste doel dat we in 2014 hadden en nu nog steeds hebben: ontzettend lekker bier brouwen.”

Op de achtergrond

De oprichters kozen ervoor om op de achtergrond betrokken te zijn bij het runnen van de Craft Beer Bar. “We hebben alledrie supertoffe banen en die wilden we niet opgeven,” zegt Erwin. “Zelf werk ik in de evenementenbranche. Mijn rol in de brewpub is meekijken hoe het loopt en hier en daar in het horecadeel bijsturen. Daarnaast wil ik graag evenementen hier organiseren, zoals een internationaal bierfestival, een pubquiz of livemuziek van muziekbands.”

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm De installatie van de brouwerij is in aanbouw. Vanaf eind maart komt naar verwachting het eerste bier van de nieuwe locatie uit de tap © indebuurt

Vier huisbieren

De belangrijke gezichten in de zaak zelf zijn voorman Teun Vugts, bierbrouwer Robert Muijzert en chefkok Remco Kreuk. Wat kunnen bezoekers verwachten? “21 bieren op de tap, waarvan elf van de LOC Brewery zelf zijn,” zegt brouwer Robert. “We hebben vier huisbieren die altijd te verkrijgen zijn. Dat zijn de ‘Lord Nelson’, ’84’, ‘Train Hopper’ en ‘Dinky Citra’. Op de rest van de taps ga ik rouleren. We zijn op dit moment nog bezig met installeren, maar ik hoop eind maart voor het eerst het bier van deze locatie op de tap te hebben.”

Bijpassende gerechten

Daarbij kun je ook een hapje eten. Met de komst van een souschef wordt de menukaart binnenkort uitgebreid met meer vegetarische en vegan opties. Chefkok Remco geeft aan: “Het unieke aan deze locatie is dat de keuken op de tweede plaats achter het bier komt, zodra de brouwerij gaat draaien. Dat betekent dat ik bij een bestaand biertje bijpassende gerechten ga maken. Een voorbeeld? Als je een hoppige ipa hebt, dan past daar bijvoorbeeld een licht groentegerecht bij, bijvoorbeeld een gerecht met rabarber.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Tilburg. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!