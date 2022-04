D66: ‘Niet slepen met vlonders en breng ligveldje Piushaven terug’

Reacties op bord bij standbeeld Peerke Donders vooral positief, maar over de tekst is het laatste nog niet gezegd

TILBURG - Van ‘een kleine stap vooruit’ tot ‘verstandige oplossing’. Het besluit van het Tilburgse college om een bord met duiding te plaatsen bij het standbeeld van Peerke Donders, wordt over het algemeen goed ontvangen. Over de tekst waarvoor het college heeft gekozen, is het laatste woord nog niet gezegd.

6 april