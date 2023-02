Dakpannen van huizen, geknakte bomen, omver geblazen vrachtwagens: storm Eunice hield een jaar geleden flink huis in Brabant

Code rood, een weeralarm, minimaal een half miljard euro aan schade en alleen al in Nederland vijf dodelijke slachtoffers. Precies een jaar geleden raasde storm Eunice over het land. Het was de op twee na zwaarst gemeten storm ooit in Nederland. En dat in een week dat ook de stormen Dudley en Franklin al huis hielden.

Het waren enkele stormachtige dagen in februari 2022. Ook in Brabant. Huizen werden verwoest, bomen vielen op auto’s, zonnepanelen waaiden weg en op het spoor en op de weg was het een ravage. Om nog maar te zwijgen over Eindhoven Airport. Een terugblik in tien feitjes en foto’s.

1. Top drie

Voor iedere storm sinds 1970 heeft het KNMI de bijzonderheid bepaald in de vorm van het stormgetal. ,,Dit getal geeft een indicatie voor de zwaarte van de windstoten tijdens een storm, gemiddeld over Nederland. Op basis van het stormgetal hoort storm Eunice bij de top 3 zwaarste stormen in vijftig jaar.”

Een storm op 25 januari 1990 (we gaven toen nog geen namen) is volgens het KNMI de heftigst gemeten ooit in ons land. Daarna komt de storm van 3 januari 1976. En dan dus Eunice.

Volledig scherm Het dak van een manege in Huijbergen waaide deels weg door Eunice. © MaRicMedia / Neil Schuurman

2. Drieling

Eunice was de middelste van een drielingenstorm. Dudley ging los op woensdag, Eunice op vrijdag en Franklin tot slot op zondag. Eunice was veruit de zwaarste, met in Nederland windstoten tot 145 kilometer per uur. Voor 2022 moeten we voor de laatste drielingenstorm in Nederland terug naar 1928.

Volledig scherm Waterleiding gesprongen en huis beschadigd in Best. © Remco Rooijakkers - Persburo Sander van Gils

3. Half miljard euro aan schade

Al snel na de stormen maakte brancheorganisatie Verbond van Verzekeraars bekend dat er voor ruim 500 miljoen euro schade veroorzaakt was. Het ging om van alles: schade aan auto’s, woningen en bedrijven door omgevallen bomen, afgewaaide daken en lekkages. Verder zagen verzekeraars ook veel afgewaaide dakpannen en schades aan zonnepanelen en schuttingen.

,,Ondanks dat Nederland goed geanticipeerd heeft op de storm, mede dankzij waarschuwingen van het KNMI, Rijkswaterstaat en verzekeraars, hebben de februaristormen gezorgd voor een recordaantal meldingen en een enorm schadebedrag”, zei Richard Weurding, algemeen directeur bij het Verbond.

Volledig scherm Grote schade in Dongen. Door de storm kwam het dak van een huizenblok los in de Maczekstraat. © MaRicMedia / Jeroen Stuve

4. Eunice Storm uit Zierikzee

Voor één meisje was die vrijdag de 18e extra bijzonder. Eunice Storm (toen 18) uit Zierikzee werd op de onstuimige dag bedolven onder berichtjes en flauwe opmerkingen. Ze kon er hard om lachen. ,,Maar de storm vind ik echt verschrikkelijk. Want als mijn haar niet goed zit, is m’n hele dag verpest.”

Volledig scherm Eunice Storm uit Zeeland. © Marieke Mandemaker

5. Graven verwoest

Precies op het hoogtepunt van de storm viel een grote acacia neer op de begraafplaats links van de kerk in Esbeek. Zo’n twintig graven waren verwoest. Zichtbaar aangeslagen kwamen nabestaanden een dag nadien de schade bekijken. ,,Het is te triest voor woorden.” Ook in onder meer Waalwijk was er schade op een begraafplaats.

Volledig scherm Marion Schellekens en Lauran van Rijswijk bij het vernielde graf van de ouders van Marion. © Jeroen Verhelst

6. Drukte bij de dakpannenhandelaar

Wie wel goed boerde bij het noodweer? De dakpannenverkoper bijvoorbeeld. Daar stonden op the day after al vroeg in de ochtend rijen met mensen. ,,Het was een gekkenhuis”, blikte Diana Bogers van Bogers Dakpannenhandel in Sprang-Capelle terug. ,,Sommige mensen hebben wel twee uur moeten wachten.”

Volledig scherm The day after Eunice: Een lange rij tot aan de straat bij dakpannenhandel Bogers in Sprang-Capelle. © Gert-Jan Buijs

7. Verkeersinfarct op de Moerdijkbrug

Op veel plaatsen in Brabant ontstond een ravage op de weg en op het spoor. Maar op de Moerdijkbrug was het wel heel heftig. Daar waaiden meerdere vrachtwagens omver. Achter die voertuigen stonden flink wat weggebruikers urenlang vast.

Volledig scherm De berging van meerdere gekantelde vrachtwagens op de Moerdijkbrug. © Jeroen Stuve - MaRicMedia

8. Code rood

Overigens gold code rood die dag alleen in de kustprovincies. Daar waarschuwde het KNMI voor zeer zware windstoten. In de rest van het land stond code oranje uit, met uitzondering van Limburg. Daar gold code geel. Dat het desondanks ook in Brabant loeihard waaide, bewijst deze foto uit Tilburg.

Volledig scherm Een boom belandde pal bovenop een rijtjeswoning in Tilburg. © Jack Brekelmans - Persburo BMS

9. Doden en zwaargewonden

Triest genoeg kwamen er in Nederland uiteindelijk vijf mensen om het leven door Eunice. Twee personen in Amsterdam, een persoon in Adorp, een persoon in Diemen en een persoon in Amstelveen. Er vielen ook meerdere zwaargewonden, bijvoorbeeld in Boekel. Daar kwam een vrouw onder een boom terecht.

Volledig scherm De brandweer kwam ter plaatse om de vrouw te bevrijden. © Marco van den Broek / Marcofotografie

10. Bijzondere bruiloft

Met zo’n onweer zou je bijna vergeten dat het ook gewoon een vrijdag als alle andere was. Er werden kindjes geboren, mensen moesten naar hun werk en er werd getrouwd. Drie auto’s van bruiloftsgasten werden in de bossen van Oisterwijk geplet door een omgewaaide berk. ,,Ach, niemand gewond”, reageerden de feestvierders sportief.

Volledig scherm Boom op auto bij bruiloft in Oisterwijk. © Toby de Kort