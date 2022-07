Dat raps soms ondersneeuwen deert niet op Woo Hah: als de beats maar hard gaan

Energiek. Dat is het sleutelwoord van Woo Hah 2022. Want energiek, dát is het publiek op de Beekse Bergen. Uitzinnig en uitlatend: voortdurend. Schreeuwen, dansen, meezingen, het houdt niet op. Op de Snipes-, Forest en Waterfront Stage gaan de handen steevast in de lucht. Het is prachtig om te zien, zeker omdat sommige optredens zo nu en dan kwalitatief ondermaats zijn.