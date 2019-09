Date Eindhovenaar (35) loopt in de soep: man krijgt in Dongens park klappen en wordt beroofd

Geld en drugs in kluis waren van coffeeshop Africa, advocaat overweegt aangifte tegen burgemees­ter Tilburg

6:01 TILBURG - De bijna 30.000 joints, vele tientallen kilo's softdrugs en 550.000 euro die in een Tilburgse garagebox werden gevonden waren van coffeeshop Africa. Het was de opbrengst van een aantal maanden en de voorraad van de Koopvaardijstraat gevestigde zaak, zegt advocaat Rob Milo. Hij is woest over hoe het bericht in de media belandde en overweegt aangifte tegen burgemeester Weterings.