De 35 meter hoge Condor, maar dan in het klein; ‘Hier heeft papa nog in gezeten in de jaren 80’

De 35 meter hoge Condor, bezoeker Kees Smulders (49) is fan van die attractie. Rond 1988 stond de attractie voor waaghalzen in Tilburg op het NS-plein. Kees weet dat nog goed, alles draaide. Nu bestudeert hij samen met zijn zoon Julian (6) een miniatuur-Condor in de spiegeltent van Jan de Graaf. Het is een pilaar met uitslaande armen waar karretjes aan vastzitten. ,,Hier heeft papa in gezeten. In Nederland is er nog eentje over, The Eagle, die staat in attractiepark Slagharen.”