De bijzondere geboorte van Evy: ,,Op de parkeerplaats heb ik de navelstreng doorgeknipt”

Burgerpa­nel Tilburg is toe aan vernieu­wing, ‘Peilstok verder in stad steken’

29 september TILBURG - De wijze waarop de gemeente Tilburg het burgerpanel raadpleegt is toe aan vernieuwing. Dat stelt een meerderheid van de gemeenteraad. Door moderne communicatiemiddelen in te zetten, zoals apps, moeten meer Tilburgers uit diverse lagen van de bevolking hun mening kunnen geven over wat er speelt in de gemeente.