De eerste week van de lente lijkt meer op de herfst: veel regen en hou je paraplu maar heel goed vast

De astronomische lente begint maandagavond, wanneer de zon loodrecht boven de evenaar staat. Maar dat betekent niet dat Brabanders deze week naar een zwemplas in de buurt of de zee kunnen rijden. Lagedrukgebieden trekken dan namelijk vanaf de Atlantische Oceaan richting Scandinavië, via ons land. Die worden meegevoerd door een zuidwestenwind, waardoor veel fronten met wolken boven Brabant en de rest van Nederland komen te hangen.

8 millimeter regen

,,Die wolken blokkeren niet alleen het zonlicht, maar brengen ook veel regen met zich mee”, legt Weerplaza-meteoroloog Knol uit. Het verschilt per dag hoe snel deze fronten na elkaar verschijnen: ,,Soms volgen ze elkaar snel op na een droge ochtend, en is de middag nat. Maar het kan ook gebeuren dat er overdag geen wolken langskomen en dat alle regen, zoals iedereen hoopt, in de nacht valt.” Volgens de voorspelling van maandag valt op donderdag en vrijdag de meeste regen in Brabant, namelijk 8 millimeter.

Lees verder onder de weersvoorspelling: ‘Paraplu kan wegwaaien’

Volledig scherm De weersverwachting voor de eerste week van de lente is niet wat iedereen ervan had gehoopt. Dit is de voorspelling van Weerplaza voor Tilburg. © Weerplaza.nl

Daarnaast gaat het deze week hard waaien, zeker vanaf donderdag. Tot aan het weekend kunnen lokaal zelfs buien vallen met hagel en kan het gaan onweren. Het gaat echter niet stormen, stelt Knol gerust: ,,Maar als je buiten wandelt, kan wel je paraplu wegwaaien.” Vluchten naar zee voor een dagje strand is volgens haar niet aan te raden. ,,Aan de kust is er kans op zware windstoten”, waarschuwt ze. Die kunnen met zo’n 75 kilometer per uur voorbijrazen. Weerplaza spreekt van een ‘herfstgevoel’ in de lente.

Graadje vorst

In het weekend zijn de verwachtingen niet beter, omdat de wind dan draait en vanuit het noordwesten komt. Het kan zelfs licht gaan vriezen, omdat koude lucht door die wind wordt meegevoerd. Je moet dus niet gek opkijken van een graadje vorst in de nacht. Een einde van het druilerige lenteweer is volgens meteoroloog Knol nog niet in zicht: ,,De effecten van luchtstromen kunnen lang aanhouden. Ik sluit daarom niet uit dat het slechte weer nog wel twee weken duurt, al hoop ik dat natuurlijk niet.”

Quote Luchtstro­men kunnen uit het niets komen en draaien. We hebben gewoon een beetje pech Roosmarijn Knol, Meteoroloog bij Weerplaza

En inderdaad, de Brabantse voorspelling vanaf maandag 27 maart is ook niet best. Er blijft regen vallen, maar er is meer kans op zon. De temperaturen komen niet boven de 11 graden Celsius, hoewel je bij zo’n langetermijnberekening volgens Knol wel een slag om de arm moet houden. Want is het niet gek dat de lente zo koud en nat begint? ,,Nee, want luchtstromen kunnen uit het niets komen en draaien. Daar hebben we geen invloed op”, legt Knol uit. Het past volgens haar bij het ‘onduidelijke weer’ dat bij het begin van het jaar hoort.

De jaren hiervoor bracht de wind geen slecht weer met zich mee, en was maart warm en droog. In 2022 trokken mensen in die maand zelfs naar het strand: ,,We hebben gewoon een beetje pech.”