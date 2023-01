De finale bij André van Duin haalde Ad niet, maar zijn grote liefde voor kleine dingen blijft

Een verdieping hoger komen we een tweede miniatuurhobby tegen: ,,Al van jongs af aan ben ik in de ban van dino’s”, vertelt Verweij. Sinds een tijdje bouwt hij diorama’s waar hij schaalmodellen van de uitgestorven reuzenhagedissen in plaatst. ,,Voor het water gebruik ik epoxy hars”, vertelt hij wijzend op een van de tafereeltjes.

Twee banen

Nóg een verdieping hoger, op zolder, vinden we de werkelijke hobbykamer. Hier bevinden zich naast het bouwwerkje dat bestemd was voor de tv-competitie niet één maar twee modelspoorbanen. ,,Deze hier”, wijst hij op een van de banen, ,,is gebaseerd op het diorama in de Efteling.” De gelijkenis is onmiskenbaar. De andere baan is minder feeëriek maar minstens zo minutieus gebouwd.