De huisartsen en apotheek worden letterlijk de Korvelse Kerk in geschoven

LunaLunaLu­na gaat door. Tijdens de kermis, in het Wilhelmina­park

TILBURG - Theaterkermis LunaLunaLuna is dit jaar in het Wilhelminapark. Tijdens de eerste editie in 2019 duurde het festival met tentjes en installaties met theatrale acts tien dagen, van de eerste tot de laatste dag van de Tilburgse kermis. Deze keer koos de organisatie voor een periode van vijf dagen. De locatie is nu ook verder weg van de attracties op de kermis.

26 juni