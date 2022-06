De kuil in of door het hek heen, auto’s staan muurvast op Tilburgse parkeerplaats: ‘Ze hadden het kunnen weten’

Een ‘vriend’ zou de jonge Tilburger alles leren over bitcoins: ‘Op een gegeven moment hoorde ik niets meer’

BREDA/TILBURG - Drie rekeningen opende de 19-jarige Tilburger voor een vriend van een goede vriendin. Investeren hoefde hij niet en de ‘vriend’ zou de verdachte alles leren over bitcoins. ,,Hij zei, we moeten die bitcoins goed in de gaten houden. Geef mij je bankgegevens maar. Op een gegeven moment kreeg ik wel in de gaten dat er iets niet goed was.”

29 juni