De Ligt IV is in Alphen van start, ‘eigen woningen’ volgen later

Kopje koffie en een boekje? Het kan nu bij Gianotten Mutsaers: ‘Wij zijn hier heel blij mee’

TILBURG - Eerst een boek kopen en dan lekker een kopje koffie pakken in het boekcafé? Gianotten Mutsaers in Tilburg opende zaterdag het boekcafé. En dat in de maand dat de boekhandel 75 jaar bestaat. ,,We willen dat mensen zich hier thuisvoelen.”

17 juli