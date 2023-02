De man achter Fred van Boesschoten en Ferry van de Zaande jubileert: ‘Hard roepen zoals Ferry? Dat vind ik vermoeiend’

Uit de appelkist, op de sokkel: in de Tilburgse raadszaal is de koning weer zichtbaar

TILBURG - Met een kruiwagen is ie naar binnen gereden, het bronzen portret van koning Willem- Alexander. Nu staat de statige kop weer in de raadszaal in Tilburg. Op een nieuwe, ranke sokkel, met duidelijke gelaatsuitdrukkingen, een stuk zichtbaarder dan voorheen.

8 februari