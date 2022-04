De menwedstrijd in Heukelom trekt interesse vanaf de zijlijn: ‘Wie van zijn geld af wil, moet meedoen’

HEUKELOM - Met meer dan honderd deelnemers had de organisatie van de paardenmenwedstrijd in Heukelom niet te klagen over belangstelling. Ook het publiek wist de wedstrijd goed te vinden.

Een menwedstrijd bestaat uit drie onderdelen: dressuur, vaardigheid en de marathon. Bij dit onderdeel leggen de combinaties een parcours af met hindernissen waar paard en wagen doorheen moeten. Vooral de waterbak trekt de nodige bekijks met al het opspattende water en de aanmoedigingen van de ruiters.

De heer en mevrouw Laming uit Oisterwijk genieten er van: ,,Zeker”, zegt meneer, ,,Dit is de meest spectaculaire hindernis.” Verder vindt hij het vooral mooi om te zien, want met de paardensport heeft hij verder niet zo veel. Zijn vrouw wel: ,,Ik heb vroeger veel paard gereden in de manege hier tegenover. En als de liefde voor een paard eenmaal in je bloed zit, gaat dat er nooit meer uit.” Ze zijn dan ook vaste bezoekers van het evenement in Heukelom. Gisteren zijn ze ook geweest. Mevrouw: ,,Als kind ging ik al kijken. Ik heb IJsbrand Chardon hier nog zien rijden. Maar dat is wel 30, 35 jaar geleden.”

Een weekend lang stond Heukelom in het teken van de paardensport. Jan Loenen bereidt zijn tweespan voor voor de marathon.

Interesse vanaf de zijlijn

Die passie voor de paardensport delen meneer en mevrouw Kruijssen uit Moergestel niet, maar toch komen ze even kijken. ,,We wilden graag even naar buiten en besloten hier naar toe te fietsen”, vertelt mevrouw. Ze vinden het mooi om te zien, maar verder? ,,Heb ik er geen kijk op. Ik vind het knap om het samenspel tussen de ruiter en het paard te zien.” Al kijkend naar de paarden zou meneer nog wel eens op het karretje willen staan: ,,En dan zo mee hangen in de bochten, dat lijkt me nog wel wat. Heet dat de groom? Oh, weer iets geleerd vandaag.”

Leunend op het stuur van zijn fiets geniet de heer Vermeer uit Biezenmortel van de ruiters die hun paard en wagen tussen de hindernissen door laten slalommen. ,,We hebben vroeger zelf ook paarden gehad. Veel verstand heb ik er niet van hoor, maar ik zie wel het verschil tussen de paarden. Bij de één heeft de ruiter veel meer werk om het dier te sturen en bij de ander gaat veel soepeler. En dan zijn dit nog maar de één- of tweespancombinaties. De vierspan is wat dat betreft nog moeilijker, want dan moet je dus vier paarden mennen.”

Een weekend lang stond Heukelom in het teken van de paardensport. Nick Weytjens met zijn vierspan tijdens de marathon.

Eerste wedstrijd

En daar gaat veel tijd in zitten, weet Arie Dibbits uit Bergharen. Hij doet mee als enkelspan, samen met Anne Zaayer als groom. ,,Het is de eerste wedstrijd dit seizoen. Ik kom altijd graag naar Heukelom. Het is een mooie, goed georganiseerde wedstrijd die ook leuk is voor het publiek om naar te kijken.”

Een hobby wil hij het mennen niet noemen. ,,Als je er net als ik zo’n twintig uur per week in stopt, samen met alle kosten, is het geen hobby meer. Ik zeg ook wel eens dat als je van je geld af wilt, je menwedstrijden moet gaan rijden. Je moet een wagen hebben voor de dressuur, één voor de marathon en natuurlijk vervoer voor paard en wagen. En dan begint het pas.”

Een weekend lang stond Heukelom in het teken van de paardensport. Tuigpaard Justin wordt door Menteam Jonkers voor de marathon gereed gemaakt.

Zo ver gaat het bij de familie Verdaasdonk uit Biezenmortel niet komen. ,,We rijden zelf met twee pony’s, maar echt voor de hobby.” Vol bewondering kijken ze dan ook naar de stuurmanskunsten van de ruiter. ,,Dit is echt moeilijk”, weet meneer. ,,Onze pony’s zijn niet zo getraind als deze. Dan moeten we er veel meer tijd in stoppen om de ponies beter aan te sturen en op snelheid te laten lopen. Wij rijden liever een langere tocht over een makkelijker bospad.”

Ook zij genieten vooral van het samenspel van ruiter en paard. ,,Dat is het mooie aan deze sport. Hoe meer die twee elkaar vinden, hoe beter het gaat. En daar draait het in de sport om.”

Een weekend lang stond Heukelom in het teken van de paardensport. Nick Weytjens met zijn vierspan tijdens de marathon.