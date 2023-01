De mooiste muurschildering ter wereld staat in Tilburg

Tweede klasse D Gil­ze-spits Van Eijck weer fit en terug op het scoreformu­lier: ‘Een echte teampresta­tie’

Rijen en Gilze pakken belangrijke driepunters in de strijd om degradatie. Vooral bij Gilze kwam dat onverwacht tegen hoogvlieger WSC. ,,We hebben 110% gegeven.” TSC deed wat het moet doen in de achtervolging op de koppositie, maar zag de eerste periodetitel aan zich voorbijgaan.

29 januari