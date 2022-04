De naam van Marie staat op een Zwitserse kaas: Tilburgse groeit op met internationale vrienden

Irritatie in raad Goirle over nieuwe tegenval­ler van vier ton voor bodemsane­ring bij Van Puijen­broek

GOIRLE - De gemeenteraad van Goirle wil niet zomaar 400.000 euro beschikbaar stellen voor een bodemsanering bij Van Puijenbroek. Een groot stuk van de grond is daar vervuild met zware metalen. Een aangrenzend bosje is gemeentegrond. ‘Waarom is deze sanering niet eerder meegenomen in het bouwplan', vroeg de raad zich af.

20 april