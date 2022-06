De Reusel kronkelt voorbij de nieuwe brug voor Diessen door

Teleurstel­ling bij ex-Jehova’s over uitspraak in België, maar rechtsza­ken vanuit Tilburg worden doorgezet

TILBURG - Jehova’s Getuigen discrimineren ex-gelovigen niet door ze te mijden, zo oordeelt het Belgische gerechtshof. In een eerdere zaak werd de organisatie wel veroordeeld voor het buitensluiten van mensen die uit het geloof stapten. Dat was de aanleiding voor onder meer twee Tilburgers om ook in Nederland aangifte te doen.

9 juni