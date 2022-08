Tevreden exploitanten

,,We hebben nog geen dag rust gehad’’, vertellen de exploitanten en lees dat vooral niet als een klacht na twee uiterst magere coronajaren. Op woensdagavond was het zo druk dat het wel zaterdag leek en dinsdag - normaal na Roze Maandag een lauwe dag - was ook een feestje. De drukte kwam vroeg op gang en bezoekers bleven tot de late sluit om 1 uur ’s nachts.



Er loopt een nieuw publiek rond, bespeuren de kermisbazen, mensen hebben het plezier in de kermis na corona herontdekt. Ook families met opa’s en oma’s wisten de kermis weer te vinden. Bonuspunten voor het weergaloze weer ook. Eén van de geboden van de Tilburgse kermis luidt: de exploitanten hebben áltijd wat te klagen over het weer. Het is of het is te warm of te koud. Dit jaar was een uitzondering. Of nou ja: op de tropische eerste zondag na, maar toen kwamen de mensen toch.