De vloek op de Away Day bij Trappers is verbroken: 300 fans schreeuwen ijshockeyers naar nipte winst in Herne

Het begon een beetje vervelend te worden: elke keer als er honderden Trappersfans mee gingen naar een uitwedstrijd tijdens de jaarlijkse Away Day, verloren de Tilburgse ijshockeyers die wedstrijd. Maar de vloek is zondag verbroken. In Herne werd het - mede door de steun van zo'n 300 supporters, een 2-3 overwinning voor de ploeg van Doug Mason.

De vriendin van Trappers-forward Max Hermens had zich al weken geleden - samen met een aantal andere ‘spelersvrouwen’ - bij supportersvereniging Trappers Fanatic ingeschreven om mee te gaan naar de uitwedstrijd tegen Herner EV. En toen liep Hermens een schorsing op, zodat hij niet mocht meedoen in Herne. ,, De keuze was dat zij zich afmeldde en dat we samen thuis bleven of dat ik ook meeging met de fans. Dat laatste heb ik gedaan en het was een positieve ervaring”, aldus de speler.

Zenuwachtig

,,Het was sowieso heel gezellig”, aldus Hermens. ,,En ook wel bijzonder om het eens vanuit hun standpunt te beleven allemaal. Tijdens de wedstrijd werd ik behoorlijk zenuwachtig, zeker omdat het spannend was en ik niks kon bijdragen op het ijs. Gelukkig sleepten ze de overwinning eruit.”

'Udenhout on tour', prijkt er op een spandoek in een van de bussen met Trappersfans op weg naar Herne. © Trappers Fanatic John Maes, voorzitter van Trappers Fanatic, waardeerde het enorm dat Hermens met de fans meereisde. ,,Ik hoorde dat veel supporters dat heel mooi vonden. En ook mooi dat er eindelijk eens een overwinning te vieren was tijdens de Away Day, want er leek wel een vloek op te rusten. Ik denk dat de aanwezigheid van 300 fans meehielp om de nipte voorsprong over de streep te trekken."

Het verzamelen 's ochtends was anders dan anders, omdat de Trappers-fans niet de ijshal in Tilburg binnen konden. ,,Er was een evenement, de Challenge Cup kunstrijden”, aldus Maes. Maar het was keurig geregeld. Er was een horecapunt buiten geopend, zodat iedereen toch een kop koffie kon drinken voor het vertrek in de bussen.” Bij terugkeer 's avonds konden de fans wél terecht in de lounge van ‘hun’ ijshal op Stappegoor. ,,Daar hebben we nog wat gedronken; en toen een half uurtje later ook de spelersbus arriveerde, kwamen die jongens ons nog even bedanken voor de support in Herne. We kunnen dan ook op een geslaagde dag terugkijken.”

Goede uitgangspositie

Binnenkort beginnen de play-offs en dan zullen veel Trappersfans op eigen gelegenheid de vaak verre uitwedstrijden naar Zuid-Duitsland bezoeken. ,,Maar eerst zorgen voor een goede uitgangspositie door in ieder geval derde te worden en misschien nog tweede”, vindt Maes. ,,De wedstrijd komende vrijdag op bezoek bij Hannover Indians is cruciaal. Daar zouden we best ook een supportersreisje naar willen organiseren, maar op een vrijdag en zo ver weg is dat geen haalbare kaart nu. Als het om een beslissende wedstrijd in de play-offs zou gaan, dan had ik het wel aangedurfd om bussen te bestellen. Laten we hopen dat het zo ver komt straks.”

Trappersfans in de ijshal in Herne. © Trappers Fanatic