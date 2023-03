De ‘warme huiskamer' in Cultuurcentrum Baarle is een succes

De verwarming staat bij heel wat mensen een graadje lager om te besparen op de energiefactuur. Voor veel mensen betekent dat echter heel wat. Met ‘hartverwarmers’ wilden het Dorpsteam Baarle-Nassau, een aantal verenigingen en het Cultuurcentrum Baarle daar iets aan doen. “Iedereen die er nood aan heeft, is welkom voor een gezellige babbel of een warme ontmoeting tijdens deze extra vrije inloopmomenten in onze warme huiskamer in het CCB”, zegt Wim Vervoort. “Een zaaltje richten we in als een gezellige huiskamer met bankstellen, salontafeltjes, staande lampjes. Het staat iedereen vrij om langs te kome. Je bent helemaal niet verplicht om iets te drinken, maar we voorzien wel iets fris koffie of thee voor 1 euro of een vrije bijdrage. Je mag ook gebruik maken van de wifi gratis de krant, tijdschriften of een boek lezen. Spelletjes en kaarten zijn standaard aanwezig. Verschillende verenigingen organiseren een kleinschalige activiteit waaraan je kan deelnemen.”