De Waterbank: de een heeft water over en de ander heeft het juist nodig

Zwij­sen-garage in de Spoorzone laat nog (even) op zich wachten: materiaal­schaars­te

TILBURG - Er was al een nijpend tekort aan parkeerplaatsen en het wordt steeds drukker in de Spoorzone, maar de opening van de nieuwe parkeergarage Zwijsen laat op zich wachten. Wat er aan de hand is? Een tekort aan materialen. De gemeente mikt nu op medio maart.