Deze draaimolen ondermijnt Tilburgse anti-ondermijningscampagne: weg actiesticker

Onze oases worden groener: loop gezond je winkelrond­je

Mooi rondje hoor, dat winkelrondje. En gezond ook. Kunnen we in Tilburg wel gebruiken, wat meer beweging. Afgelopen week werden we uitgeroepen tot minst gezonde grote stad van Brabant. Nummer zeventien in de Nederlandse top twintig. Dus laat ons maar rondjes lopen.

26 november