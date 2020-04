Deze grote Brabantse evenementen gaan niet door vanwege de uitgebreide coronamaatregelen

ANALYSE Peter Smit, zes jaar wethouder­schap met horten en stoten in Oisterwijk

13:28 TILBURG - Peter Smit wil gedeputeerde in Brabant namens Forum voor Democratie worden. Die ‘ambitie’ luidde het eind in van zijn wethouderschap in Oisterwijk, na zes jaar van horten en stoten. Zijn partij, Algemeen Belang, voert inmiddels gesprekken over zijn opvolging.