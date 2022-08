Deze Tilburgse studenten houden van gezelligheid én plantaardig eten

Er hangt een feestelijke sfeer in de stad. De TOP Week in Tilburg is in volle gang en overal fietsen groepjes nieuwe studenten van de ene naar de andere activiteit. De studentenverenigingen grijpen de introductiedagen aan om nieuwe leden te werven. Tussen de stands van gerenommeerde verenigingen als Olof en Plato is een opvallende club terug te vinden: de Vegan Student Association (VSA). Over belangstelling hebben ze niet te klagen.