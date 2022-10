Diamanten paar Ton (85) en Riek (85) uit Tilburg: ‘Binnen een jaar waren we verliefd, verloofd en getrouwd’

Gelukkig getrouwdDe Klimop en later het Kaashoekje was tientallen jaren het kloppende hart van volksbuurt Korvel in Tilburg. Na de sluiting van hun winkel in de jaren negentig genieten de voormalige uitbaters Ton Torremans en Riek Groenen van hun pensioen. Deze week is het bruidspaar zestig jaar getrouwd.