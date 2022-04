Die dikke benen heeft de Tilburgse Miss Chessarina niet zomaar: ‘Ik ontdekte mijn ziekte bij toeval’

Werkzaam bij verzekeraar VGZ krijgt Chessarina Spaninks een telefoontje van een klant: of manuele lymfedrainage wordt vergoed. ,,Ik wist niet wat het was en zocht op internet. Daar zag ik een plaatje en dacht: verrek, dat zijn mijn benen. Ik was 23 jaar en had tot die tijd steeds van mijn huisarts te horen gekregen dat ik te dik was. Zeker als puber was dat moeilijk. Het maakte me onzeker, ik voelde me altijd schuldig en durfde op straat niet te eten want: ik was te dik.”