Die van Nassau mogen in Hertog even geen kleren kopen: ook binnen Baarle geldt het reisverbod

Jonge moeder (25) beticht van reeks pin­pas-berovingen; ouderen voor vele duizenden euro's de dupe

26 januari TILBURG - Een groot aantal bejaarden in Tilburg, de regio Nijmegen/Oss en in Rotterdam is met slinkse babbeltrucs bestolen van hun bankpassen en pincodes. Vele duizenden euro’s zijn van hun bankrekeningen afgeschreven. Daders zijn leden van een Roma-familie. Eén van hen, de 25-jarige Sevala H., staat voor de rechtbank in Breda.