Diefstal bronzen beeldjes bij begraafplaats Broekhoven in Tilburg ‘ongehoord en pijnlijk’

TILBURG - De begraafplaats Broekhoven in Tilburg vindt het ‘werkelijk ongehoord en pijnlijk’ dat verschillende bronzen beeldjes bij tenminste drie graven zijn gestolen. In een reactie meldt de parochie dat de begraafplaats aan de Professor Lorentzstraat maandagochtend op de hoogte is gebracht door een familie die bij een geschonden graf kwam kijken.

De beeldjes blijken in de nacht van zaterdag op zondag gestolen te zijn. Volgens nabestaanden loopt de schade op tot in de duizenden euro's. Een woordvoerster geeft aan geen idee te hebben wat de waarde van de gestolen beeldjes is.

Drie diefstallen zijn bij de parochie gemeld. De pastoor zegt geen overzicht te hebben over meer graven die zouden zijn getroffen. ,,Mensen mogen een graf aankleden op de manier waarop ze zelf willen. We inventariseren dat niet dus we weten zelf niet wat er allemaal weg is. We roepen iedereen zich te melden als er iets ontbreekt", aldus Robert van Aken, pastoor van parochie De Goede Herder.

Quote Mensen zijn erg geraakt door deze vorm van grafschen­nis en dat is heel logisch en begrijpe­lijk Pastoor Robert van Aken

De emoties lopen hoog op, zo weet de pastoor. ,,Dit gaat heel diep. Mensen zijn erg geraakt door deze vorm van grafschennis en dat is heel logisch en begrijpelijk.”

Op het kerkhof valt zeker vooraan bij de ingang op hoeveel tijd, moeite en geld er is gestoken in de graven van nabestaanden. Diverse mensen komen een kijkje nemen of het graf van hun dierbaren ongeschonden is. ,,Gelukkig wel", reageert Henk van Rooij op de vraag of alles in orde is.

‘Wat bezielt iemand?’

De Tilburger zag het bericht op internet en is gelijk een kijkje gaan nemen bij het graf van zijn schoonouders. ,,Wat bezielt iemand om zoiets te doen he", vraagt Van Rooij zich af.

De parochie heeft in elk geval aangifte gedaan bij de politie van de diefstallen. Het is op zich opvallend dat juist hier enkele beeldjes zijn gestolen, vindt pastoor Van Aken. ,,De sociale controle is hier groot. Je kunt wel via verschillende hoeken hier binnen en soms wordt het hek doorgeknipt, maar dat wordt dan gelijk ook weer gerepareerd.”

Extra surveilleren

Volgens de administratie is de belangrijkste bescherming tegen diefstal de sluiting in de avond en het hek rondom het kerkhof. Daarnaast wordt de rustplaats iedere dag gecontroleerd en beheerd.

Voor de diefstallen is een aangifte ingepland, vult de politie aan. Aan de hand daarvan zullen agenten onderzoek doen naar verdachten en mogelijk extra bij de begraafplaats surveilleren.



