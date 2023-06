Diessen krijgt mogelijk weer een pinautomaat, Hilvarenbeek verliest die aan de Vrijthof

Taakstraf voor sturen dickpic naar meisje van 13

BREDA/BERKEL-ENSCHOT – Een 22-jarige man uit Berkel-Enschot heeft vrijdag een taakstraf van 80 uur gekregen. De rechtbank in Breda vond bewezen dat hijzelf een foto van zijn stijve penis naar een meisje van 13 stuurde bij wie hij in huis logeerde in Haaren.