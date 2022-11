Directeur maakt tijdens werk seksafspraken met vrouw van ondergeschikte, maar weigert ontslag

Gevaarlij­ke situatie in Tilburg: paal verkeers­lich­ten breekt af en hangt schuin over de weg

TILBURG - Op de Hart van Brabantlaan in Tilburg is donderdagmorgen een gevaarlijke verkeerssituatie ontstaan. Een grote verkeerslichteninstallatie hangt schuin over de weg nadat er een vrachtwagen tegenaan reed.

10 november