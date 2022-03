Dit is Claudy, onthoud die naam, want de radio-dj’s zijn haar al op het spoor

TILBURG - In haar moedertaal komt de Tilburgse zangeres Claudy (29) tot de kern en kan zo haar gevoelens het beste uiten. Haar nieuwe ep ‘Horizon’ is net uit en die naam krijgt misschien wel extra betekenis nu zowel Giel Beelen als Ruud de Wild haar op de radio in het vizier kregen.

Hoop en positiviteit, die twee dingen staan centraal in het leven van de 29-jarige Claudy uit Tilburg. Tevens haar artiestennaam, vandaar geen achternaam. In haar songteksten krijgen ze eveneens ruim baan. De leeuw in mij is vrij, gevochten en verlost, zingt ze in het nummer Ik Ben Wie Ik Ben. „Het is normaal dat je ups and downs hebt. Je mag nooit opgeven, volg je hart in alles wat je doet en laat je talenten niet onopgemerkt. Dit brengt je waar je zijn moet.”

Dat is tevens de onderliggende boodschap van het nummer Laat Je Zien & Horen. Beide liedjes staan op haar nieuwe ep Horizon die is uitgebracht onder het eigen label Claudy Music. „Ik schrijf mijn teksten bewust in het Nederlands, omdat ik in mijn eigen taal mijn gevoelens het beste kan uiten om vervolgens tot de kern te komen. Mijn liefde voor beeldspraak houdt verband met een verlangen naar schoonheid en diepgang. Nee, ‘platte’ teksten kunnen me gestolen worden”, benadrukt ze.

Lovende woorden van dj’s Ruud en Giel

Horizon bevat pakkende ‘poppy’ songs met metaforische teksten die goed in het gehoor liggen. De Tilburgse singer-songwriter - tevens werkzaam als bloemenbezorger - wil haar naam vestigen als artiest en heeft daarvoor al een beginnetje gemaakt via de lovende woorden van radio-dj’s Ruud de Wild en Giel Beelen.

Zo deed Claudy begin 2019 live op Radio 2 auditie, met als inzet een plekje in het achtergrondkoor van Nick & Simon tijdens de ‘remake’ van het nummer Hier en Nu. „Na mijn aanmelding belde Ruud de Wild me op, met de opdracht à la minuut een miniperformance op te voeren. Ik doorstond de proef met glans, waarna ik naar Hilversum mocht afreizen.”

Afgelopen zomer trad ze via Instagram spontaan in contact met Giel Beelen. ‘Hey Giel, m’n nieuwe single is uit. Zal ik ’m effe bij jou in de studio komen spelen?’ Daar ging-ie op in. Ja, dat was een gave ervaring! Zowel de luisteraars als Giel reageerden lovend.”

Al op jonge leeftijd droomde Claudy van een muziekcarrière. „Ik zie me daar nog lopen, samen met m’n vader. We wandelden langs de Radiobeurs (bekende muziekinstrumentenwinkel in Tilburg, red). Wow, ik zag allemaal van die vette gitaren. Voor mijn gevoel was het een en al glitter en glamour. Ik kon de aanzuigende werking niet negeren. Papa, ik wil gitaar spelen, riep ik enthousiast. Ik moet een jaar of twaalf zijn geweest.”

„Een paar maanden later had ik bij het Factorium, de muziekschool waar ik aanklopte, al mijn eerste gitaarles. Op een elektrische wel te verstaan, lekker brutaal. Na een tijdje maakte ik deel uit van een bandje, wat uitging van dezelfde muziekschool. Ik trad óók toe tot een schoolband. We speelden allerlei covers, songs van Avril Lavigne tot Kelly Clarkson.”

Volledig scherm Al op jonge leeftijd droomde Claudy van een muziekcarrière. ,,Mijn eerste gitaarles was op een elektrische gitaar. Lekker brutaal.'' © Pix4Profs / Jan Stads

Grip hebben op de akkoorden ging haar steeds beter af, maar zingen deed ze nog niet. Rond haar zeventiende kwam daar verandering in. „Van Eveline Vroonland kreeg ik mijn eerste zanglessen. In het begin had ik nog een vrij nasale stem, dat schreeuwde om een grondige aanpak. Ik ben geen geboren nachtegaal. Eerder een ruwe diamant die geslepen moet worden, haha.”

Een stem is eigenlijk nooit af, vindt Claudy. ,,Die stembanden moeten voortdurend onderhouden worden. Trainen, trainen en nog eens trainen. Je kunt het vergelijken met een sporter die zichzelf serieus neemt.”

Haar allereerste solo-optreden zal ze nooit vergeten. Bij een Tilburgs restaurant speelde ze op de achtergrond een afwisselend repertoire. „Komt er opeens een gast naar me toe met het vriendelijke verzoek wat zachter te zingen. Oei, daar schrok ik toch wel van. De eerste keer dat je je stem weggeeft, en dan gebeurt er dit. Aan de andere kant hield het voorval me een spiegel voor. In dit vak moet je tegen een stootje kunnen.”

Vele optredens volgden, van huiskamerconcerten tot theater- en festivaloptredens. „Ik grijp in principe álle kansen. Telkens probeer ik mijn grenzen te verleggen en mijn dromen bij te stellen.”