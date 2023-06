Dit is verboden. Maar naar een plek in Tilburg waar het wél mag, is het lang zoeken

Is dit het best bewaarde geheim van Best Kept Secret? ‘Dit moet niche blijven’

HILVARENBEEK - In de schaduw van de bosrand dwarrelen kroonluchters boven banken voor het meest bescheiden podium van het festivalterrein. Hier vinden bezoekers de ‘Heaven Sessions’ van de Muziekgieterij. Ludo Diels: ,,Eigenlijk is dit het best bewaarde geheim van Best Kept Secret.”