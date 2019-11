Dit is waarom wereldster Kendrick Lamar bovenaan het verlanglijstje van WOO HAH! staat

Bendelei­der tegen wie opnieuw 19,5 jaar is geëist: ‘Mislukte liquidatie in Tilburg was prutswerk’

15:26 TILBURG/DEN BOSCH - ‘Hier is een prutser aan het werk geweest'. Zo reageerde Zekeriya K. toen zijn advocaat Louis de Leon hem vertelde dat hij werd verdacht van de mislukte liquidatiepoging in Tilburg in 2012. Waarmee K. duidelijk wilde maken dat hij er niets mee te maken heeft. Want: dan was het wel anders afgelopen.