Dit zijn de populairste gezelschapsspellen in Brabant

Kaarsjes aan, wat lekkers op tafel en een spelletje erbij. Het is voor veel gezinnen vaste prik tijdens de feestdagen. De vergelijkingswebsite Beslist.nl deed daarom onderzoek naar de populairste gezelschapsspellen per provincie.

Uit dat onderzoek blijkt dat ‘Pandemic’ in Brabant het hoogst scoort. In het bordspel moeten spelers samenwerken. Ze zijn leden van een eliteteam dat het opneemt tegen vier dodelijke ziektes. Het team reist de wereld over om infecties in te dammen en om kennis op te doen om medicijnen te ontwikkelen.

Treinverbindingen

Het klinkt als een uitdaging. Net zoals de missie die spelers moeten volbrengen bij het spel Ticket To Ride. In Ticket to Ride moeten deelnemers de routes op hun bestemmingskaarten volbrengen. Dit doe je door treinverbindingen tussen steden te claimen die je mag bouwen als je de juiste kaartencombinaties in handen hebt.

Quote Bij mij staat het met oud en nieuw op tafel Jeroen van Buren, Top1Toys in Tilburg

Het spel prijkt op de eerste plaats in de top drie van populairste spellen bij de speelgoedwinkel Top1Toys in Tilburg. ,,Bij mij staat het met oud en nieuw op tafel", zegt medewerker Jeroen van Buren. Op plek twee staat ‘Wie is het’ en de derde plaats is voor ‘30 Seconds’. ,,Die laatste schuift volgend jaar sowieso een plek omhoog", zegt Van Buren. ,,Het spel is perfect voor grotere gezelschappen. Vooral nu, net voor de feestdagen, is er veel vraag naar.”

Klassiekers

Bij John Visser Speelgoed aan de Ginnekenweg in Breda zijn dezelfde spellen populair. Daar staat 30 Seconds op één. ,,Het is al jaren populair en dat blijft het nog wel even.” Ticket To Ride staat er op plek twee en de derde plaats is voor het tactische bordspel Azul. ,,We verkopen al tientallen jaren gezelschapsspellen", zegt de eigenaar. ,,Klassiekers als Rolit, Monopoly en Stratego blijven het ook ontzettend goed doen.”

Quote We verkopen al tientallen jaren gezel­schaps­spel­len John Visser, John Visser Speelgoed in Breda

In Eindhoven, bij speelgoedwinkel De Gestelse Bazar, is de keus enorm. ,,We hebben duizenden spellen op voorraad", zegt de eigenaar. ,,Atlantic Triangle en Ticket To Ride worden op dit moment het meest verkocht.” Ook Smartgames, educatieve spellen voor kinderen, staan op veel verlanglijstjes. Een goede zaak, vindt de eigenaar. ,,Dan leren ze er gelijk iets van.”

Op vakantie

Jan Otten van de gelijknamige speelgoedzaak Otten in Den Bosch herkent de populariteit van Smartgames. Ook kaartspellen lopen hard. ,,Die zijn niet zo duur, waardoor ouders liever voor drie leuke kaartspellen gaan dan voor één groot bordspel. Zo maken ze meer kinderen blij en zijn de spellen makkelijk mee op vakantie te nemen.” Verder merkt Otten verschillende hardlopers op: het dobbelspel Regenwormen, het strategische Carcassonne en ook het bordspel Azul.