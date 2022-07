Dj-duo probeert vanuit Tilburg de top te bereiken: ‘Wij draaien hybride en onderscheiden ons daarmee’

Dat ze talent hebben, lieten ze al eerder zien. Het duo stond jaren geleden, onder een andere naam, in het voorprogramma van onder andere Boef, Bizzey en Bilal Wahib. ,,We maakten vooral feestmuziek, maar zien ons nu echt als artiesten met een andere muziekstijl. Daarom hebben we de naam gewijzigd in Le Cane.”

Het is lastig om je te onderscheiden als dj, maar daar hebben de jongens van Le Cane een oplossing voor bedacht. ,,Wij draaien Hybride”, zegt Linssen. ,,Dat betekent dat we muziek draaien en daar tijdens de live-act verschillende dingen toe aan voegen, zoals drums. Daar onderscheidend wij in.” Het is de bedoeling dat de dj’s binnen een paar jaar uitgroeien tot een bekende naam in de technowereld.

Draaien na corona

Voor veel dj’s is de coronaperiode een slechte periode geweest, maar voor de jongens van Le Cane niet. ,,Iemand van De Linde in Groesbeek belde mij net voor het eerste weekend dat de clubs weer opengingen om te vragen of we nog samen draaiden”, zegt Peters. ,,Hij gaf aan dat er veel dj’s gestopt waren doordat ze door het coronavirus niet meer konden draaien. Wij hebben toen aangegeven dat we wel wilden en daarna hebben we steeds meer en steeds vaker samen opgetreden.”

Ook Linssen was enthousiast.,, Erik belde mij en stelde voor om samen te gaan zitten en een plan te maken. We roken dat er kansen waren om door te breken als professionele dj’s in plaats van hobbyisten.”

Quote We hebben een studio gevonden aan de Ring­baan-Oost Bram Linssen

Een van de plannen die werd gemaakt, was het huren van studio. ,,We hebben er eentje gevonden van 16 vierkante meter, aan de Ringbaan-Oost”, zegt Linssen. In de studio is er plaats voor een bank, een moderne dj-set en montage-pc om de muziek te mixen. Het gebouw ook nog eens bijzonder praktisch, want Linssen studeert ondernemerschap in Nijmegen en kan zijn studieopdrachten in het gebouw doen waar ze zitten. ,,Hierdoor kan ik school en mijn werk als DJ goed combineren en komt het de muziek ten goede.”

Spotify

De jongens van Le Cane hebben de afgelopen tijd hard gewerkt en dat resulteert zelfs in hun eerste singel: ‘Weak Again’. ,,Vanaf vrijdag 17 juni is de single op Spotify te beluisteren”, zegt Peters vol trots. Ondanks dat de evenementen-agenda’s al wel vol zitten, hopen de jongens hun single snel te kunnen laten horen op festivals. ,,Op vrijdag 24 juni was onze releaseparty en we hopen dat we dit jaar al op winterfestivals te kunnen draaien”, zegt Peters.