Dj's zwoegen de festivalloze zomer door: ‘Het is niet alleen een financiële tegenvaller, maar ook een mentale’

Stijn de Vaan (25) uit Gilze - Onderdeel van De Lievelings DJ’s van je Zusje

,,In het begin van de pandemie hadden we nog de hoop dat het vrij snel over zou zijn. Dan hoor je dat alle evenementen tot 1 september worden afgelast en vallen de twee drukste kwartalen van het jaar ineens weg. Daar zijn we twee maanden goed zuur van geweest. De afgelopen jaren was het een groot onderdeel van ons leven. Ieder weekend, de hele zomer lang, zie je meer dan duizenden mensen en ben je veel op tournee. Onze eerste single was net af en dat moest deze zomer onze hit worden. Als dat allemaal wegvalt, dan doet dat iets met je. Ik heb geen idee hoeveel shows we zouden hebben dit jaar, maar vorig jaar draaiden we er 140. Nu viel het stil na carnaval.