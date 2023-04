Do bewijst dat harde actie voor dorpshuis tevens ludiek kan zijn

Tilburg als ‘openlucht­ge­van­ge­nis’? Online barst het van zulke onheilstij­din­gen over toekomst­beeld

TILBURG – ‘Pas op Tilburgers, jullie stad wordt een openluchtgevangenis.’ Op sociale media klinken steeds vaker onheilspellende berichten over Tilburg als ‘15 minutenstad’. Maar waar gaat dat in hemelsnaam over? In vijf vragen.