Dode en twee gewonden bij woningbrand in Tilburg, politie doet onderzoek naar oorzaak

Indrukwek­ken­de geheimen in Paleis Raadhuis, nu het nog even kan

TILBURG - Nog even kunst snuiven in het Paleis Raadhuis voor het Willemsplein in Tilburg op de schop gaat. Dat kon dit weekend. Naast werk van dertien Tilburgse kunstenaars was er ruimte voor jonge Kunstkameraden.

6 maart