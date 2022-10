Dode vrouw gevonden in woning na steekpartij in Tilburg, man aangehouden

Nieuwe glans voor Rode Kruisge­bouw in de Besterd, maar wie vult de begane grond?

TILBURG - Het voormalige Rode Kruisgebouw in de Besterd in Tilburg wordt opgeknapt en nieuw leven ingeblazen. Een belangrijke zoektocht loopt nu: wie gaat de bijna 340 vierkante meter begane grond onder zijn of haar hoede nemen? ,,We zoeken een sociale invulling, dat kan van alles zijn.”

