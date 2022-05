Domus Leger des Heils in Tilburg nu ook officieel geopend, ‘Hier kan ik weer vooruit kijken’

Raad Tilburg baalt van proces rond komst Leger des Heils naar Edisonlaan

TILBURG - Bewoners van de Edisonlaan hadden eerder geïnformeerd moeten worden over de komst van een opvang van het Leger des Heils in hun straat. Dat was maandag de conclusie van de Tilburgse raad, die ervan baalde dat het wéér fout is gegaan met de vestiging van een maatschappelijk gevoelige voorziening in een wijk.

