Dongen doet goede zaken in Sprang-Capelle, ONI pakt verdienstelijk punt bij nummer twee

Peperduur of voor een prikkie: trouwjur­ken kopen op twee trouwevene­men­ten

TILBURG - In Tilburg waren dit weekend twee evenementen die in het teken stonden van trouwen. Trouwbeleving XL en de bruidsjurken pop-up van Tweedehands Het Festival waren verder in weinig te vergelijken. ,,Duizenden euro’s voor een bruidsjurk vind ik niet normaal.”