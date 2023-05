Dongen doet zichzelf tekort met ‘slechts’ een punt bij nummer vijf UNA

Overburen krijgen te weinig zon: streep door plan voor toren met ruim 130 appartemen­ten in hartje Tilburg

TILBURG - De Raad van State heeft een streep gezet door het bestemmingsplan voor de nieuwe woontoren aan het Pieter Vreedeplein. De gemeente Tilburg heeft niet goed uitgelegd waarom de gevolgen voor omwonenden acceptabel zijn. Onduidelijk is of er nog toekomst is voor een 65 meter hoge woontoren op de betreffende locatie.