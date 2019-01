Dongense chauffeur (56) heeft niets te maken met dodelijke aanrijding actievoerder in geel hesje

VIDEODONGEN - De 56-jarige vrachtwagenchauffeur uit Dongen die zaterdagavond werd aangehouden op verdenking van de dodelijke aanrijding van een demonstrant in een geel hesje, is weer vrijgelaten. Hij blijkt niets met de aanrijding te maken te hebben, zo maakte de Nederlandse politie maandagochtend bekend. Er zou sprake zijn van een verwisseling.

De juiste verdachte zou inmiddels ook zijn gepakt, in een andere regio. Precieze details over de vrijlating en de mogelijke nieuwe verdachte ontbreken nog. De woordvoerder van het Belgische Openbaar Ministerie wil nog niets over de zaak kwijt. Ze zag het liefst dat Belgische media nog niets over de nieuwe ontwikkelingen zouden publiceren.

Truck ook weer terug

De chauffeur werd zaterdagavond opgepakt op verzoek van de Belgische autoriteiten. Hij werd verdacht van het opzettelijk aanrijden van een demonstrant op de snelweg bij Visé, net over de grens bij Maastricht. Naar nu blijkt zijn in België twee vrachtwagens verwisseld. Hij was wel in Visé, maar was niet betrokken bij de aanrijding.

De Dongenaar is zondag op last van de onderzoeksrechter weer vrijgelaten. Hij blijkt helemaal niet betrokken bij de aanrijding en is ook geen verdachte meer, zegt de politie maandagochtend. Ook de truck van de man, die vrijdagavond laat in beslag is genomen, is weer teruggegeven.

50-jarige man omgekomen

Het slachtoffer van de dodelijke aanrijding was een 50-jarige man uit België. Hij protesteerde met twintig anderen in gele hesjes op de snelweg tussen Luik en Maastricht. Daarbij hielden ze al het vrachtverkeer tegen. Overig verkeer mocht over een andere rijstrook wel doorrijden. Het ging mis toen een vrachtwagen ook over deze rijbaan wilde doorrijden. Het slachtoffer probeerde hem tegen te houden, door met een moersleutel op de zijruit te tikken. Toen de chauffeur gas gaf, belandde de man in het gele hesje onder de wielen. Hij stief ter plekke. Een andere demonstrant raakte gewond.

De Belgische politie wilde de vrachtwagen daarna begeleiden naar een parkeerplaats. Maar de chauffeur reed door en raakte uit het zich van de politie. Aan de hand van het genoteerde kenteken kwam de politie zaterdag uit in Dongen. De verdachte vrachtwagen stond daar geparkeerd. Die is zaterdag weggesleept naar een hangar, waar de politie zaterdagmiddag onderzoek heeft gedaan.

De Dongense chauffeur werd zaterdagavond rond 22.00 uur opgepakt, na een Europees aanhoudingsbevel van de Belgische autoriteiten. Zondag is hij verhoord, in een gesprek waarin het onder andere zou gaan over mogelijke overleving naar België. Aan de hand daarvan en het onderzoek, heeft de onderzoeksrechter later op de dag bepaald dat deze man niets met de aanrijding te maken heeft gehad.