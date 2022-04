Door hersenschade is voor Anouk elke dag alles nieuw

Tiny was 50 jaar vrijwillig­ster in Udenhout: ‘Ik deed het voor de bewoners’

TILBURG/UDENHOUT - Tiny Oerlemans-van Esch (85) is 50 jaar trouwe vrijwilligster geweest in verzorgingshuis de Eikelaar in Udenhout. Afgelopen week vierde zij haar jubileum én nam ze afscheid. ,,Alles aan het werk ligt mij, vooral de mensen.”

3 april