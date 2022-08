Doorkomst Vuelta is in Alphen extra reden voor een feestje

Bijvoorbeeld voor oud-wielrenner Nico van Hest, inmiddels 72 jaar. Tot 2017 was hij actief betrokken bij het wielrennen vanwege zijn veldrittrainingen. Natuurlijk gaat hij kijken, maar niet in het dorp zelf. Hij staat net na de rotonde waar de renners richting Gilze gaan. ,,Hier zie je ze het beste. Ze hebben dan net die rotonde gehad en trekken zich weer op gang. Anders zie je voorbij schieten en klaar.” Kippenvel krijgt hij niet meer van een voorbijrijdend peloton: ,,Nee, maar mooi is het wel. Als je al die mensen hier ziet. Eén van de grootste wedstrijden van de wereld komt door onze provincie. Dat is geweldig.” Hoewel hij niet meer actief is in het wielrennen, kent hij er nog veel mensen. ,,Drie renners die in dit peloton rijden, hebben bij mij in de groep gezeten met de trainingen. Joris Nieuwenhuis, Boy van Poppel en de rode-truidrager Mike Teunissen.”