Dorpsraad blijft erbij: Moergestel voelt zich achtergesteld

Tilburg maakt pas op de plaats: basketbal­paal Obrecht­straat hoeft (nog) niet weg

TILBURG - De door bewoners geplaatste basketbalpaal in de Obrechtstraat hoeft voorlopig nog niet weg. De gemeente gaat binnenkort eerst met buurtbewoners in gesprek over een nieuwe speelplek voor de jeugd. Totdat er een oplossing is gevonden, mag de paal blijven staan.

28 april